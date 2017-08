Ronaldo: “Nu stiu d-astea, eu am doar sase clase…”

Se pare ca scoala nu poate tine pasul cu performantele sportive. Cel putin nu in cazul lui Cristiano Ronaldo…

In recentul sau proces cu Fiscul spaniol, unde Ronaldo este acuzat ca a dosit o gramada de bani de ochii atenti ai statului, cica fotbalistul s-a aparat spunand, printre altele, ca poate a gresit, tinand cont de faptul ca nu are destula carte ca sa isi poata da seama ce datora exact statului. “Sunt ca o carte deschisa, daca scrii pe Google Cristiano Ronaldo apare absolut totul despre mine. De exemplu, revista Forbes mi-a publicat toate veniturile. Am platit totul in 2014. Nu inteleg nimic din asta. Am mers la scoala doar pana in clasa a sasea si tot ce stiu e sa joc fotbal. Cand sfatuitorii mei mi-au spus “Cris, e ok!”, atunci i-am crezut”, a declarat Ronaldo.

Intre timp, marele jucator se bucura de vacanta. Cristiano si-a prelungit vacanta dupa ce a participat alaturi de nationala Portugaliei la Cupa Confederatiilor. Starul lui Real Madrid a inchiriat un iaht, unde s-a relaxat alaturi de iubita lui, Georgina Rodriguez. Si cum nu putea inchiria orice ambarcatiune, vasul pe care se afla costa 40.000 de lire sterline pe saptamana. Din fotografii se vede clar ca iubita sa este insarcinata, deci Ronaldo urmeaza sa devina tata pentru a patra oara. Jucatorul lui Real Madrid mai are trei copii, pe Cristiano Ronaldo jr (7 ani) si gemenii Eva si Mateo – in varsta de doar cateva saptamani. Pana acum, toti au mame-surogat.