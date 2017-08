Ronaldo: „Geniul meu deranjeaza!”

La o zi dupa ce a comparut in fata justitiei spaniole pentru o presupusa frauda fiscala, starul de la Real Madrid a reactionat, postand ironic un mesaj pe retelele de socializare in care acuza ca “geniul” sau “deranjeaza”.

“Ceea ce deranjeaza este geniul meu. Insectele ataca doar lampile care stralucesc!!!”, a scris Cristiano Ronaldo pe Instagram, sub o fotografie in care el se afla intr-un culoar luminat cu lampi de neon, mesaj care a primit de la fani peste 1 milion de like-uri in mai putin de o ora, iar in prezent numarul lor depaseste 2 milioane. Cvadruplul castigator al “Balonului de Aur”, in varsta de 32 de ani, fost interogat timp de 90 de minute de justitia spaniola, care il banuieste ca s-a sustras de la plata impozitelor cu o suma de 14,7 milioane euro. Insa internationalul portughez, care a fost trimis in judecata, isi sustine nevinovatia si sustine ca este atacat doar din cauza celebritatii sale. “Daca sunt aici, este doar pentru ca ma numesc Cristiano Ronaldo”, a afirmat el in fata judecatorului in cursul audierii. Argentinianul Lionel Messi, marele sau rival de la FC Barcelona, a fost condamnat anul trecut, tot pentru frauda fiscala, la o amenda de 2 milioane euro si 21 de luni de inchisoare, dar a doua pedeapsa fost comutata la o amenda suplimentara de 250.000 euro.