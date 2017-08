Ronaldinho vrea pe teren, nu si la antrenament

Genialul jucator care a stralucit la Barca cu cele 91 de goluri, ar reveni pe teren, la 36 de ani, dar cu o conditie.

Ambasador al Barcelonei, Ronaldinho s-ar intoarce in teren dar, evident, din postura de superstar. La cat de talentat este, faptul ca nu a mai jucat intr-un meci oficial din 2015 nu inseamna nimic iar multi presedinti de cluburi si-ar da si mana dreapta pentru a-l avea pe brazilian in echipa. In echipa, fie, a spus starul nascut in 1980 in Porto Alegre, pe numele sau Ronaldo de Assis Moreira. Dar nu si la istovitoarele si lungile antrenamente. „Daca o echipa ma vrea doar pentru meciuri, fara sa particip la antrenamente, e posibil sa mai joc”, a lansat printul balonului, care recent a estimat si cine trebuie sa-l inlocuiasca pe Neymar la Barca: Phillipe Coutinho, decarul de la Liverpool. ”Putini jucatori din lume il pot inlocui pe Neymar dar cred ca Phillipe Coutinho este unul dintre ei”, a estimat Ronaldinho. ”Dar Liverpool ii cunoaste valoarea astfel ca Barcelona trebuie sa se gandeasca la multi bani”. Zvonuri indica deja 120 milioane de euro. Ramane de vazut daca sfatul lui Ronaldinho va fi luat in seama si, mai ales cand va reveni pe teren vrajitorul Brazilian. Renumit pentru tehnica, suturile, dribling-urile, depasirile si loviturile sale libere, Ronaldinho este considerat pe larg unul din cei mai buni fotbalisti din generatia sa.