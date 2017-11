Roger Federer, tenis in fusta!

Spectacol total la Glasgow, in meciul demonstrativ dintre Roger Federer si Andy Murray: starul elvetian a jucat imbracat intr-un kilt, oferit de una dintre spectatoare. Ca sa nu ramana mai prejos, Murray a purtat o peruca rosie si o bereta scotiana.

Federer l-a invins pe Murray, cu scorul de 6-3, 3-6, 10-6, iar televiziunea care a transmis meciul l-a „botezat” Roger McFederer. “Suntem un pic dezamagiti ca nu joci in kilt”, i-a transmis scotianul(Andy e nascut in Glasgow) in setul secund. Roger a raspuns: “Meciul nu s-a terminat. Nu am vazut niciun kilt. Cati spectatori au kilt in seara aceasta? Daca-mi da cineva un kilt, il pun pe mine si joc”. Dupa ce s-a imbracat in traditionala fusta scotiana, elvetianul s-a plans ca „vestimentatia” nu are buzunare pentru mingi, dar a jucat un ghem in kilt. Partida celor doua vedete ATP a fost organizata pentru strangerea de fonduri in beneficiul UNICEF, dar a insemnat si prima aparitie in public a lui Andy Murray(locul 16 ATP)dupa accidentarea suferita la sold in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon. Roger Fereder(locul 2 ATP) se afla in Marea Britanie, pregatindu-se pentru Turneul Campionilor de la Londra, finala sezonului, care se va desfasura incepand de duminica pe O2 Arena.