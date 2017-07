Roger Federer face istorie!

”Swiss Maestro” a devenit primul jucator care castiga de opt ori turneul de la Wimbledon, si al 19-lea turneu de Grand Slam. Dupa victoria din finala in fata croatului Marin Cilic, Federer a afirmat ca: “nimeni nu ar fi crezut ca voi castiga doua turnee de Grand Slam anul acesta si chiar s-ar fi amuzat”.

“Wimbledonul a fost mereu si va fi turneul meu favorit. Eroii mei au jucat pe aceste terenuri. Gratie lor, eu cred ca am devenit un jucator mai bun. Sa faci istorie aici, la Wimbledon, inseamna foarte mult pentru mine in acest sezon. Dar nici nu m-am gandit la asta, nici in timpul ceremoniei, nici pe parcursul zilei. Am fost doar bucuros ca am putut castiga Wimbledonul, pentru ca drumul a fost lung. Sa fii din nou campion la Wimbledon, pentru inca un an, este un moment pe care vreau sa-l savurez. Este adevarat ca in 2001, cand l-am invins pe idolul meu Pete Sampras, nu mi-as fi imaginat ca o sa ajung sa am asemenea succes. Speram pe atunci doar sa am o sansa de a ajunge intr-o zi in finala si sa ma bat pentru a castiga turneul. Sa castigi opt titluri, nu este ceva ce poti anticipa. Dar daca reusesti, inseamna ca ai mult talent, iar parintii tai, antrenorii tai te imping de la spate de cand ai trei ani si te vad ca un fel de proiect. Ei bine, eu nu am fost acest gen de copil. Eu eram doar un baiat normal din Basel, care spera sa-si castige existenta jucand tenis. Am visat sa reusesc, am muncit din greu si am fost rasplatit”, a mai spus campionul elvetian. Anul acesta, Roger, la aproape de 36 de ani(cel mai varstnic jucator care se impune la Wimbledon) a castigat turneul fara sa piarda nici un set, dupa ce a triumfat la Australian Open, Indian Wells, Miami si Halle.