Qatar si Emiratele, impacate de PSG

Emiratele Arabe Unite ”nu vad nici un motiv” la ora actuala sa rezilieze contractul de sponsor pe tricourile Paris Saint-Germain, in ciuda crizei din Golf in urma careia EAU au tensiuni cu Qatarul, proprietarul clubului de fotbal francez.

Dupa transferul superstarului brazilian Neymar de la FC Barcelona la Paris Saint-Germain, pentru suma record de 222 milioane de euro, au inceput sa circule din ce in ce mai tare zvonuri potrivit carora compania Emirates din Dubai ar putea fi inlocuita de pe tricourile jucatorilor cu rivala sa, Qatar Airways ca sponsor pe tricourile clubului francez. ”Emitares are un contract de sponsorizare cu Paris Saint-Germain pana in 2019”, a declarat ieri un purtator de cuvant al companiei aeriene.

Clubul si-a indeplinit obligatiile

Oficialul Emirates a adaugat ca, ”pana in acest moment, clubul francez si-a indeplinit toate obligatiile contractuale si nu exista ratiuni pentru care am putea rezilia acest contract”. Iata cum sportul, in speta fotbalul si, cinstit vorbind, interese financiare uriase, pot face fata gravei crize in care sunt inclestati Qatarul si vecinii sai, deci si Emiratele Arabe Unite, care-l acuza ca sustine ”terorismul” si ca nu se distanteaza de Iran.

In 5 iunie, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudita, Bahrain si Egipt au rupt relatiile diplomatice cu Doha si au impus restrictii aeriene, maritime si terestre in jurul Qatarului, mic dar superbogat vecin. Pe de alta parte, potrivit expertilor, transferul lui Neymar la PSG este o lovitura grea data de Qatar adversarilor arabi. Marca Emirates a aparut pentru prima data pe tricourile Paris Saint-Germain in 2006. Valoarea contractului cu clubul francez nu a fost dezvaluita.

100 de milioane, prea putin pentru Coutinho

Liverpool a respins pentru a doua oara o oferta de 100 de milioane de euro facuta de FC Barcelona pentru brazilianul Philippe Coutinho, dat ”in carti” ca inlocuitor al lui Neymar.

”Liverpool a informat Barcelona ca-si va pierde timpul daca va reveni cu o a treia oferta si suntem categorici asupra faptului ca Philippe Coutinho nu va fi inlocuitorul lui Neymar pe Camp Nou”, informeaza Liverpool Echo. De partea sa, BBC a raportat ca Liverpool a informat Barca ca Philippe Coutinho, sosit de la Inter Milan in 2013, ”nu este de vanzare”. Dupa plecarea lui Neymar la Paris Saint-Germain, Barca este in cautarea unui inlocuitor pentru a reface trio-ul sau magic, cu Lionel Messi si Luis Suarez. Saptamana trecuta, Jurgen Klopp, managerul Liverpool, a sfatuit Barcelona sa nu-si iroseasca energia: Coutinho nu pleaca, nu-i de vanzare.