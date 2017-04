Puterea tenismenelor noastre si dreptatea lui Nasty

Simona si Irina si-au facut treaba, si nici Sorana n-a fost departe. Echipa Marii Britanii a fost invinsa asa cum si merita, cu toate vrajile mentale ale don’soarei Konta. Din nefericire, bosii ITF l-au ars pe „Nasty” pe dreptatea lui…

Reginele tenisului romanesc ne-au facut din nou sa fim mandri. Talentele britanice s-au cam ofilit in fata jucatoarelor noastre. Din pacate, in loc sa ne bucuram de sport, tabloidele perfidului Albion ne-au mutat atentia catre un lant de prostii. Care, insa, au plecat de la un incident cat se poate de serios. Prostiile sunt: cica Ilie Nastase s-a comportat nesportiv, s-a luat de capitaneasa englezoaica si nejucatoare a teamului englez si a fost politically incorrect cu viitorul prunc al Serenei Williams. Astea, adica mai nimic, i-au atras fostului nostru mare tenisman suspendarea de la competitiile ITF. Sa vedem acum si incidentul cel serios, cel care l-a scos din pepeni pe Ilie. El a semnalat ca arbitrul supraveghetor in lupta Romania – UK era… o englezoaica. Ca si cum, la fotbal, joaca Romania cu Rusia si arbitrul e rus. Da’, te pui cu ITF-ul si cu tactica Commonwealth-ului? Nu te pui, ca astia se cred si acu’ imperiu. Si nici n-a interesat pe cineva dreptatea lui Ilie, pentru ca prostioarele sunt mai savuroase si au rasunet peste Canalul Manecii. Revenind la prostioare, iata capetele de acuzare ale lui Nasty. Cunoscut ca mare crai pe tot mapamondul, Ilie, la 70 de primaveri, s-a exprimat cum ca intre el si capitaneasa britanica s-a aprins o scanteie, si o intreaba, clar la caterinca, ce numar are la camera. In fine, o alta gluma, a fost referinta lui Nastase la viitorul copil al Serenei Williams. Mai precis, Ilie s-a intrebat, cu voce tare, cum va arata pruncul jucatoarei, tinand cont ca Serena e afro si partenerul ei e alb, pardon, caucazian. Baaaaa, Ilie e rasist, sarira jurnalistii britanici. Iaca ditamai rasismul care zacea in Ilie. Asa ceva trebuie taxat imediat, chiar daca Serena, cunoscandu-se cu Nastase, n-a reclamat nimic. Si nici nenascutul prunc nu si-a angajat vreun avocat ca sa-l traga la raspundere pe fascistul Nasty. Dar, ce invataminte tragem de aici? Pai una ar fi ca si la ITF regulile sunt pentru „aia mai mici”, care n-au dreptul la contestatie si, la meciurile cu Romania poate sa arbitreze si un urs koala, sau un caine dingo, ca asa „vrea” muschii lor. Apoi, chiar daca ai fost un munte in acest nobil sport, asa, precum Ilie Nastase, si mai stie si o lume ca glumele sunt pasiunea ta, nu cumva sa te dai playboy, daramite la maximumul virilitatii , adica la 70 de ani, si sa-i faci vreun compliment sugubat vreuneia de care n-a auzit nimeni in lumea acestui sport. De ce? Pentru ca ITF repereaza din oficiu onoarea damelor indiferent daca preopinentele s-au simtit flatate sau nu. Si, atentie, deloc in ultimul rand, nu citi, nu retine si nu exprima cu voce tare vreo gluma cu: blonde, africani, afroamericani, euroafricani, tigani, pardon, romi, evrei, moldoveni, obezi, curve, femei gonflabile, labagii, lesbiene, chiori, schiopi, homosexuali, oameni cu vreun handicap, intarziati mental, cersetori, nimfomane, Alinuta, zoofili, necrofili, musulmani, despre modul de viata din Africa de Sud, black on blondes sau invers, martieni si bulgari. Ati vazut de ce. In loc de concluzie: toti cei care il critica acum pe Ilie Nastase ar trebuie sa fie mandri ca, in sfarsit, un roman n-a mai stat capra in fata Occidentului.

Adrian Mutu il apara pe Nastase

“Incredibil! Au oprit meciul pentru ca plangea Konta. Chipurile nu mai suporta injuriile auzite din tribuna! Pai noi, romanii, ce sa mai zicem?! Si aici ma refer doar la sportivi (nu mai vorbesc de toti ceilalti romani plecati la munca prin tarile astea “politically correct”). De cate ori am fost jigniti, facuti in toate felurile, pe toate stadioanele din Occident ne-am oprit? Am inceput sa plangem? Poate ca unii am facut-o, dar doar acasa, si va spun ca nu pentru actele de rasism, ci pentru faptul ca nimeni nu zicea nimic. Totul era normal pentru ei! Deci, era normal domnilor occidentalisti sa strige un stadion intreg «tigane, trebuie sa mori»? Sau sa fiu facut in toate felurile atat eu cat si tara mea? Era, nu?! Acum faceti pe lupii moralisti si, cum a inceput sa se simta lezata una de-a voastra, cum ne acuzati pe noi de ceva ce voi ati inventat si ati tolerat atata timp! Ipocritilor!!! Hai, Ilie! Hai, Simona! Hai, Monica! Hai, Irina! Hai, Sorana! Hai, Romania!!!”, a scris Mutu pe pagina personala de Facebook.

Ion Tiriac: Konta trebuia sa piarda meciul

Tiriac il sustine pe Ilie Nastase si crede ca Johanna Konta trebuia sa piarda meciul cand a parasit terenul! Ion Tiriac cere ca meciul Cirstea – Konta sa fie decis la „masa verde”. „In momentul in care un jucator iese de pe teren din proprie vointa, pierde meciul! Ce e terenul de tenis, face fiecare ce vrea? Nu stiu ce a spus domnul Nastase din tribuna, nici nu ma intereseaza pentru ca in momentul in care a parasit suprafata de joc nu mai era persoana oficiala! Ii ceri sa paraseasca banca, o face, dar cum isi permite un arbitru sa-l scoata din arena? Asa suntem noi, abia asteptam sa sarim pe ai nostri si le permitem strainilor sa faca ce vor la noi acasa!”, a spus Tiriac.

loading...