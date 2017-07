PSG a castigat Supercupa Frantei

Paris Saint Germain a cucerit primul trofeu al sezonului 2017-2018, dupa ce a invins pe campioana AS Monaco cu 2-1 in Supercupa Frantei, intr-o partida disputata la Tanger (Maroc), in fata a 45.000 de spectatori. Formatia pariziana si-a adjudecat trofeul pentru a patra oara, dupa ce a castigat si Cupa Frantei, in luna mai, in partida cu Angers(1-0).

Djibril Sidibe a deschis scorul pentru Monaco, in minutul 30, dupa o pasa a lui Tielemans si o finalizare frumoasa, peste Alphonse Areola. Brazilianul Dani Alves, nou sosit la PSG de la Manchester City, a egalat in minutul 51, scorul final fiind stabilit de golul lui Adrien Rabiot, in minutul 63, dupa o pasa a aceluiasi Alves. Supercupa Frantei este al 35-lea trofeu din cariera lui Daniel Alves, la nivel de nationala si la nivel de club (cu 5 formatii diferite) Noul sezon in Ligue 1 va incepe saptamana viitoare, AS Monaco urmand sa intalneasca pe Toulouse, iar PSG pe Amiens.