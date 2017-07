Primii pantofi de sport biodegradabili

Concernul Adidas a anuntat lansarea primilor pantofi de sport biodegradabili, care se degradeaza in timp, precum lemnul, in asa fel incat sa nu polueze mediul inconjurator.

Noul material, intitulat Biosteel, dezvoltat de compania germana AMSilk, este realizat dintr-o serie de bacterii modificate genetic, care sunt filate intr-un fir special, cu o rezistenta foarte de ridicata. Materialul biodegradabil Biosteel va fi folosit la noua fabrica Adidas Futurecraft Biofabric. Linia de productie, aflata in Germania, va produce echipament sportiv sub brandurile Futurecraft M.F.G, Primeknit si Boost, iar linia de fabricatie va fi complet robotizata. Adidas afirma ca M.F.G. („Made for Germany”) este doar un prim pas in eforturile de modernizare a productiei de echipamente sportive. In curand vor fi lansate si primele produse din gama Futurecraft.