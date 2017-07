Prima runda dintre Mayweather si McGregor a fost castigata de irlandez

Cel putin asa comenteaza mai toata presa sportiva de peste Ocean. Prima conferinta de presa impreuna a celor doi a vut loc la Staples Center din Los Angeles si face parte din promovarea „meciului secolului”. Atentie, aici, Mc Gregor a purtat un costum croit manual cu dungulitele alcatuite din cuvintele „fuck you” repetate parca la infinit…

Intalnirea dintre cei doi a fost cu scantei, cei doi insultandu-se reciproc spre deliciul celor prezenti. La capitolul tupeu a castigat detasat McGregor cu costumul sau pe care se poate citi clar „fuck you”, inscriptie pe care Mayweather se pare ca nu a vazut-o, sau s-a facut ca n-o vede… Mai mult, irlandezul s-a jurat ca-l va da gata pe boxer in primele patru runde. Oricum, casele de pariuri au devenit incandescente dupa conferinta de presa a celor doi tinuta la Los Angeles.

Biletele au ajuns la 10.000 de dolari!

Organizatorii meciului de box, programat pe 26 august, la Las Vegas, dintre americanul Floyd Mayweather si irlandezul Conor McGregor, starul artelor martiale mixte, au anuntat ca pretul de vanzare a biletelor este cuprins intre 500 si 10.000 de dolari. Lupta dintre Mayweather si McGregor ar putea genera aproape un miliard de dolari din retelele tv si publicitate. Peste 20.000 de spectator sunt asteptati la T-Mobile Arena, o sala construita aproape de „Strip”, principalul bulevard din capitala mondiala a jocurilor de noroc si cazinourilor. “Este un meci pe care il vezi o singura data in viata”, a explicat Leonard Ellerbe, directorul general al Mayweather Promotions. Nici Dan White, presedintele UFC, cel mai puternic campionat de arte martiale mixte (MMA), cu care McGregor se afla sub contract, nu s-a lasat mai prejos: “Este, de departe, cea mai importanta lupta pe care am organizat-o vreodata. Vom depasi retetele generate de meciul Pacquiao/Maiweater. Aceasta lupta va atrage mai multa lume la nivel international, deoarece Conor este foarte popular in Australia, in Brazilia sau in Europa”. Pretul pentru vizionarea meciului in sistemul “pay per view” a fost fixat la 89,99 dolari de Showtime, postul de televiziune care va transmite meciul in Statele Unite.