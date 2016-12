Prietena Simonei Halep, injunghiata de un hot in propriul apartament!

In 1993, Monica Seles era injunghiata pe terenul de tenis de un suporter fanatic, in timpul unui turneu WTA la Hamburg. In 2007, Anna Chakvetadze, fost nr. 5 mondial, era legata impreuna cu parintii ei, in timpul unui jaf comis in locuinta ei din Moscova, mai multi indivizi mascati furând atunci bani si bijuterii de peste 200.000 de dolari.





La 9 de ani distanta, o alta importanta jucatoare de tenis, cehoaica Petra Kvitova, pozitia 11 in clasamentul feminin si bună prietena cu Simona Halep, cade victima unui atac brutal. De asta data, incidentul a avut loc in apartamentul sportivei din Prostejov. Kvitova (26 de ani) a fost prinsă marti dimineata intr-o ambuscada si ranita destul de grav la mana stanga. Potrivit presei cehe, hotul nu a patruns in apartamentul Petrei voluntar.

De fapt, acesta nu stia cine locuieste la adresa. Glumind putin, nici macar Kvitova nu mai stia daca sta acolo, ea avand resedinta in Monte Carlo. Sportiva se afla de cateva zile in Cehia, participand la o serie de evenimente caritabile, alaturi de colegele ei, Lucie Safarova si Karolina Pliskova.

Conform politiei din Brno, a fost vorba despre un atac intamplator. Hotul a intrat in apartament sub un pretext fals, iar apoi a reusit sa fure suma de 5.000 de coroane cehesti (836 RON). Cand sa iasa pe usa, barbatul a fost surprins de jucatoare si, in înclestarea produsa, Petra s-a ales cu o rana severa la mana stanga – mana forte a invingatoarei de la Wimbledon in 2011 si 2014 . Hotul a reusit sa fuga si se afla in libertate. Intr-o postare facuta pe Facebook, Kvitova a confirmat incidentul, mentionand ca este extrem de speriata “dar norocosa ca sunt in viata”.