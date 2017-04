Ponor, Iordache si Dragulescu, felicitati si decorati de Iohannis

Medaliilor obtinute de catre Catalina Ponor, Larisa Iordache si Marian Dragulescu la Europene li se adauga si distinctii simbolice, venite de aceasta data de la Presedintie.

La cateva zile de cand s-au bucurat de rezultatele muncii lor, mai exact de medaliile pe care le-au castigat la recent desfasuratele Campionate Europene de la Cluj, cei trei gimnasti din lotul tricolor au aflat ca primul om in stat a decis sa le confere cate o decoratie simbolica, “in semn de inalta apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute la Campionatele Europene de Gimnastica Artistica (…), pentru talentul, pasiunea, devotamentul si profesionalismul puse in slujba afirmarii sportului romanesc pe plan international”.

In timp ce Catalina Ponor si Marian Dragulescu – ambii castigatori ai unor medalii de aur si, implicit, a titlurilor de campioni europeni – primesc Ordinul National “Serviciul Credincios” in grad de Ofiter, Larisei Iordache i-a fost conferit Ordinul “Meritul Sportiv” clasa a III-a, cu o bareta, din cate rezulta dintr-un anunt facut public din directia Cotrocenilor, in care se mentioneaza, totodata, ca presedintele “felicita sportivii pentru rezultatele deosebite obtinute la competitia europeana”.

Va amintim ca palmaresul echipei Romaniei la Cluj a fost de 4 medalii – Ponor si Dragulescu si-au trecut in palmares medalii de aur in finala de la barna si, respectiv, sol, in timp ce Larisa a obtinut bronzul, tot la barna, iar Marian inca o medalie, de aceasta data de argint, la sarituri.

sursa foto: Facebook – Larisa Iordache/Marian Dragulescu

loading...