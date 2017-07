Plecarea lui Neymar de la FC Barcelona, scandal european

Brazilianul Neymar este ca si plecat de la FC Barcelona, dupa ce a intrat in conflict cu conducerea clubului, iar acest lucru provoaca un scandal urias in fotbalul european.

Liga de Fotbal din Spania a anuntat ca va reclama la UEFA clubul PSG, care este foarte aproape sa-l transfere pe Neymar. Cei de la PSG vor sa achite clauza de reziliere a brazilianului, in valoare de 222 de milioane de euro, iar cei de la Liga de Fotbal suspecteaza ca francezii nu respecta regula fair-play-ului financiar. UEFA obliga cluburile sa nu investeasca mai mult decat produc, iar spaniolii sugereaza ca PSG n-ar avea cum sa aiba asemenea sume la dispozitie fara sa incalce regulamentul. “PSG nu poate genera bani din drepturile comerciale care sa le depaseasca pe cele produse de Real Madrid si FC Barcelona. Nimeni nu crede asta. Am facut cateva studii economice si este imposibil! Statul Qatar face o injectie de bani care incalca regulile UEFA si pe cele de competitie din Uniunea Europeana. Asta avem de gand sa reclamam. Si o sa-i reclamam chiar si daca nu achita clauza de reziliere pe Neymar! Sa-i verifice si sa vada ce se intampla! Au fost deja avertizati, dar vad ca nu se potolesc”, a spus presedintele Ligii de Fotbal din Spania, Javier Tebas. Si cei de la FC Barcelona au anuntat ca vor face o plangere separata la UEFA din acelasi motiv. Neymar poate fi cumparat de orice club care achita 222 de milioane de euro, aceasta fiind o clauza din contract. Brazilianul are un acord cu PSG si se asteapta ca mutarea sa fie parafata in zilele urmatoare.