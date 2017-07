Parcursul Soranei Cirstea la Wimbledon 2017, intrerupt de Muguruza

Invinsa de sportiva spaniola Garbine Muguruza, aflata pe locul 15 mondial, Sorana Carstea a parasit, sambata dupa-amiaza, editia din 2017 a Grand Slam-ului.

Meciul din runda a treia a competitiei londoneze s-a incheiat in urma cu scurta vreme, dupa o ora si 10 minute de joc.

Sorana a reintrat pe teren la doua zile de cand asistase la suferinta americancei Mattek-Sands, grav accidentata la genunchi, chiar in timpul meciului pe care il disputau, in turul doi la Wimbledon. A pierdut primul set, 2-6. Dupa aproape o ora de cand incepuse meciul, spaniola a fost la un pas sa incheie disputa, insa Sorana a punctat pe propriul serviciu, aducand scorul la 2-5. Muguruza a fructificat apoi mingea de meci, castigand infruntarea contra romancei aflate pe locul 63 in ierarhia mondiala si asigurandu-si prezenta in optimile editiei din acest an a turneului de la Wimbledon.

