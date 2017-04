Olaroiu si Dan Petrescu, nominalizati la titlul de cel mai bun antrenor in Emirate

Trofeul celui mai bun antrenor al sezonului 2016/2017 va fi disputat intre tehnicienii romani, Cosmin Olaroiu(Al Ahli), Dan Petrescu(Al Nasr), impreuna cu Henk ten Cate(Al Jazira), Javier Aguirre(Al Wahda) si Rodolfo Arruabarrena(Al Wasl). Castigatorul va fi stabilit de antrenorii, capitanii si fanii tuturor echipelor din campionatul Emiratelor Arabe Unite, iar rezultatele votului vor fi anuntate pe 15 mai.

Anul trecut, Cosmin Olaroiu a fost desemnat cel mai bun antrenor din Orientul Mijlociu in urma unui sondaj al site-ului ahdaaf.me., iar la inceputul anului, echipa Al Ahli a castigat Arabian Gulf Cup, al 17-lea trofeu din cariera romanului si al saptelea cu formatia din Emirate.

In campionatul din Emiratele Arabe Unite, echipa lui Olaroiu, este pe locul al doilea in clasament, cu 51 de puncte in 23 de etape. Echipa lui Dan Petrescu, Al Nasr, e pe 6, cu 35 de puncte. Lider este Al Jazira (59 de puncte.