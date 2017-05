O noua lovitura primita de Ilie Nastase

Pe fondul controverselor aparute la Mamaia, cu prilejul intalnirii din cadrul Fed Cup de luna trecuta, in urma carora s-a ales cu o suspendare din partea Federatiei Internationale de Tenis, Ilie Nastase afla, la finalul acestei saptamani, ca nu va primi acreditare la Grand Slam-ul de la Roland Garros.

Invocand tocmai aceasta decizie a ITF, organizatorii turneului de la Paris au anuntat, sambata, via Twitter, ca “domnul Ilie Nastase nu va primi acreditare la Internationalele Frantei 2017”.

Este vorba despre editia din acest an a prestigioasei competitii al carei trofeu a fost castigat de campionul roman in urma cu mai bine de patru decenii, mai precis in 1973.

Va amintim ca Nastase a fost suspendat temporar din postura de capitan nejucator al echipei autohtone de Fed Cup, dupa incidentele aparute la meciul contra Marii Britanii.

