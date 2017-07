„O imbecila!“. „O ticaloasa!“. E inca razboi dupa meciul Konta – Halep

De la adjective dure gen „imbecila“ si pana la cele lights, de tip „ticaloasa“, mii de utilizatori Twitter considera absolut jenanta pornirea spectatoarei din confruntarea de tenis Johanna Konta – Simona Halep, de a urla in timpul unui punct extrem de important al meciului. De altfel, presa brianica scrie ca fanii sportului alb s-au incrancenat pe retelele de socializare pe marginea acestui subiect, unul care a contribuit, catusi de putin, la esecul Simonei si la calificarea in semifinalele turneului de la Wimbledon a primei jucatoare britanice, in ultimii 39 de ani. Johanna Konta, jumatate unguroaica, jumatate englezoaica, urma sa joace aseara, in penultimul act al turneului, contra americancei Venus Williams. Vorbind in exclusivitate pentru The Sun, primul antrenor al sportivei, Les Hegyessy, a spus ca Jo „are instinct de ucigas si, ca atare, ea va dori sa mearga pana la capat“. Adica pana in finala.