O englezoaica de 86 de ani a devenit cel mai bun comentator de sumo din lume

Doreen Simmons are 85 de ani, si de 44 de ani locuieste in Japonia. Aici, de 24 de ani, comenteaza meciurile de sumo pentru canalul TV NI-IK, echivalentul nipon al BBC.

Doreen stie toate chichitele acestui sport al uriasilor si face cele mai bune si complete comentarii pentru telespectatori. Darul sau a fost oficial recunoscut, zilele trecute, cand i-a fost decernat Ordinul Soarelui Rasare, care dateaza din 1875 si care este printre cele mai importante distinctii pe care le ofera Japonia. Inainte de a se stabili in Japonia si de a se indragosti de sumo, Doreen Simmons a studiat la Cambridge si a trait in Nottingham. “Am ajuns in Japonia in septembrie 1973, si, din ianuarie 1974 am mers in fiecare sambata si duminica la meciurile de sumo din Tokyo. Patru sau cinci ani mai tarziu, am inceput sa merg si la turneele din Osaka si Nagoya”, povesteste cea mai cunoscuta batranica din Japonia. Sumo este considerat de catre multi ca fiind sportul national al Japoniei, avand multe elemente rituale care isi au originea in religia shinto. Luptatorii, numiti rikishi, nu poarta alt echipament decat o centura de matase- numita mawashi, care este infasurata in mod repetat in jurul braului, trecuta printre picioare si legata cu un nod la spate.