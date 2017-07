O bucatareasa de top, posibila amanta a lui Novak Djokovic!

A fost suficient ca starul ATP sa recunoasca faptul ca traverseaza o perioada mai grea, din pricina unor probleme de ordin privat, a fost de ajuns ca marele John McEnroe, astazi analist tv, sa insinueze ca sarbul are o casnicie pe butuci, ca presa a si descoperit cine e… amanta lui Novak Djokovic. Potrivit The Sun, nr. 4 mondial s-ar fi incurcat cu o bucatareasa din Washington. Bine, nu cu o bucatareasa din Washington oarecare, ci cu una de top. Chef Lauren Von Der Pool (33 de ani) trece drept cea mai sexy specialista in gastronomie din lume. Cei doi s-au intalnit pe vremea in care starul de 30 de ani cauta sfaturi despre alimentatie, dar mai tarziu au fost vazuti la o petrecere privata, dansand impreuna. Lauren Von Der Pool a furnizat mancarea pentru Premiile Oscar, Premiile Grammy si alte premii muzicale americane si gateste constant pentru stelele din tenis, inclusiv surorile Williams. Novak Djokovic, a carui sotie (Jelena – fosta Ristic) asteapta al doilea copil, se lupta sa castige in aceste zile al patrulea titlu la Wimbledon. Inainte de a oficializa relatia cu Jelena, eveniment care a avut loc in 2014, Novak Djokovici a mai avut relatii cu femei celebre, inclusiv modelul sarb Nina Senicar, starul pop Natasa Bekvalac sau actrita de la Bollywood Deepika Padukone.