Noul stadion al Atletico Madrid e o bijuterie

Atletico Madrid isi va lua adio de la actualul stadion, Vicente Calderon, la finalul sezonului, urmand sa se mute, din vara, pe o noua arena, Wanda Metropolitano.

Conducerea ”Rojiblancos” a reusit sa cumpere stadionul de la primarie, platind 30 de milioane de euro in schimbul noii arene. Acestia si-au luat si angajamentul ca le vor asigura fanilor si caile de acces. Viitoarea casa a lui Atletico va avea 73.729 de locuri, fata de cele 54.907 de pe ”Vicente Calderon”, iar lucrarile de constructie costa 270 de milioane de euro. Daca interiorul ”noii acase” a lui Atletico va fi gata la timp, iar gazonul va fi ”instalat” in a doua saptamana din iulie, constructorii vor trebui sa finalizeze in timp record lucrarile la caile de acces catre stadion. Atletico Madrid va primi permisul din partea Consiliului Orasului Madrid de a se muta pe Wanda Metropolitano, in septembrie, doar daca extinderea autostrazilor si construirea unor noi intersectii in jurul stadionului vor fi gata in sase luni. Presa locala scrie ca formatia din capitala Spaniei are pana in prezent 48.500 de cereri de abonamente pentru sezonul viitor, cand Atletico se va muta pe noua arena.