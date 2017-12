Nike, primul val sport

Marca americana a anuntat punerea in vanzare a primului val islamic, Nike Pro Hijab, conceput in colaborare cu mai multe campioane musulmane, intre care patinatoarea Zahra Lari.

”Sportul este pentru toata lumea”, a invocat Nike, alaturi de Zahra Lari, scrimera americana Ibtihaj Muhammad, halterofila Amna Al Haddad (Emirate) sau Zeina Nassar, campioana Germaniei la box. Valul islamic sport va fi vandut pe site-ul Nike in lumea intreaga, incepand de astazi. Firma a evocat noul articol sport pentru musulmane inca din luna martie, explicand ca doreste sa faca un hijab adaptat activitatilor sportive diverse, pentru toate musulmanele care doresc sa participe la competitii purtand val. Sportivele musulmane se plangeau ca hijab-ul traditional le punea in dificultate, valul miscandu-se in timpul efortului fizic, tesatura nu respira. Spre exemplu, scrimera Ibtihaj Muhammad a fost si penalizata pentru ca nu a auzit semnalele sonore si vocea arbitrilor din cauza valului traditional purtat sub casca. A durat un an pana cand Nike a pus la punct un hijab lejer, adaptat sportului. Culorile sunt dominant negru sau gri, fiind ”dorinta atletelor de a purta un val in tonuri sobre si neutre”, a explicat fabricantul. Din ce in ce mai multe marci se intereseaza de clientela femeilor musulmane. Si Mattel, cunoscutul fabricant de jucarii, a lansat prima papusa Barbie purtand hijab.