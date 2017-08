Neymar, mai scump decat un stadion!

Presedintele Consiliului director al clubului Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, a afirmat ca transferul brazilianului Neymar la Paris Saint-Germain a fost mai scump decat constructia Allianz Arena din Munchen.

“Pe fondul discutiei privind transferul lui Neymar, m-am intrebat ce este mai important: Neymar sau Allianz Arena. Trebuie sa spun foarte clar ca pentru noi Allianz Arena este mai importanta, mai ales ca, in total, transferul lui Neymar este mai costisitor”, a declarat Rummenigge pentru revista Sport Bild. Fostul atacant al nationalei Germaniei conduce si Asociatia Cluburilor Europene de fotbal (ECA). Rummenigge s- a plans ca initiativa sa si a fostului presedinte al UEFA, Michel Platini, de introducere a unui plafon salarial nu a fost sustinuta de Comisia Europeana. Paris Saint-Germain a platit clauza de reziliere a contractului lui Neymar cu FC Barcelona, in valoare de 222 milioane euro, urmand sa-i achite atacantului brazilian un salariu total de 150 milioane euro, in urmatorii cinci ani. Numai ca in prezent Neymar mai vrea sa se adreseze FIA pentru a putea recupera suma de 26 milioane euro, pe care FC Barcelona s-a angajat sa i-o plateasca la semnarea prelungirii contractului sau in octombrie 2016. Barcelona a anuntat ca nu-i va mai achita lui Neymar prima respectiva, acuzandu-l pe brazilian ca nu a respectat termenii contractului sau, in momentul in care a decis sa plece la PSG.