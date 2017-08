Nadal va fi noul lider ATP

Incepand de luni, 21 august, jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal va deveni noul lider mondial al clasamentului ATP, dupa ce elvetianul Roger Federer a anuntat ca nu va participa la turneul de la Cincinnati.

Nadal, care nu a mai fost in aceasta pozitie din iulie 2014 incoace, il va inlocui in fotoliul de lider pe britanicul Andy Murray( prima pozitie in ierarhia mondiala din luna noiembrie a anului 2016) si va profita de absenta lui Federar si Murray la turneul Masters 1000 de la Cincinnati, britanicul lipsind si de la competitia de la Montreal, castigata de Alexander Zverev, unde Nadal a fost eliminat de Denis Shapovalov (18 ani). Roger Federer acuza o accidentare la spate suferita in finala Mastersului de la Montreal, pierduta in fata neamtului Alexander Zverev (20 de ani), scor 3-6, 4-6. Elvetianul a renuntat in 2017 la sezonul pe zgura, pentru a se menaja, o decizie surprinzatoare a detinatorului de 19 victorii in turnee de Mare Slem, dintre care Openul Australiei si Wimbledon. In anul acesta Rafael Nadal a castigat patru turnee pe zgura – Monte Carlo, Barcelona, Madrid si Roland Garros.