Muguruza, prima finalista la Wimbledon

Cea de-a 14-a favorita la obtinerea trofeului la actuala editie a turneului este si prima finalista a competitiei ce se desfasoara in aceste zile la Londra.

Garbine Muguruza – cea care a invins-o, in turul 3, pe Sorana Cirstea – a trecut, in aceasta dupa-amiaza, de slovaca Magdalena Rybarikova.

Misiunea jucatoarei spaniole in semifinala a fost una cat se poate de usoara, avand in vedere ca infruntarea s-a incheiat dupa o ora si cinci minute de joc, rastimp in care Rybarikova a castigat doar doua game-uri. Muguruza a castigat cu 6-1, 6-1.

Sportiva spaniola va juca in ultimul act al celui de-al treilea Grand Slam al anului cu invingatoarea din infruntarea Venus Williams- Johana Konta (britanica aflata pe locul 7 WTA care a facut-o pe Halep sa-si incheie parcursul la Wimbledon inca din sferturi).

sursa foto: Facebook/GarbiMuguruza