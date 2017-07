Monica Niculescu s-a retras de la Bucharest Open

Fanii care ateptau sa o vada evoluand in Capitala, dupa recenta finala jucata la Wimbledon, alaturi de Hao Ching Chan, afla ca Monica nu va mai intra pe teren, la Open-ul din Bucuresti.

Hotararea sportivei in varsta de 29 de ani a fost facuta publica pe pagina oficiala a competitiei in cadrul careia Niculescu era cap de serie numarul 4. “Monica Niculescu, finalista in proba de dublu a turneului de Grand Slam de la Wimbledon, a luat decizia de a se retrage de la turneul de la Bucuresti, din cauza unei accidentari la abdomen”, suna mesajul respectiv.

In locul Monicai la BRD Bucharest Open urmeaza sa evolueze Elise Mertens, sportiva din Belgia aflata pe locul 55 WTA.

sursa foto: Facebook/Monica Niculescu