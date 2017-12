Mondialul de handbal: Cehia trimite România acasă

Naționala feminină de handbal a României a ratat calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Germania, după ce a fost învinsă de Cehia cu 27-28. În partida de la Leipzig Cristina Neagu a marcat de 13 ori, dar fetele noastre au primit un gol în ultima secundă de joc.

“Cehia a fost mai bună pe final şi în momentele importante. Ele au revenit de fiecare dată când au fost conduse, mai ales în momentele critice ale meciului. Au jucat cu încredere, au avut singura ocazie să revină pe tabelă şi au fructificat-o. E clar că în anumite momente am tratat meciul altfel faţă de celelalte partide. Fetele noastre au fost mai obosite şi am jucat sub presiune. N-am ştiut să gestionăm presiunea, iar ele au fost suficient de bune în anumite situaţii. Noi n-am fost norocoşi”, a spus Ambros Martin, selecționer România. Cehoaicele au înscris golul decisiv în ultima secundă, chiar dacă naționala tricoloră(medaliată cu bronz la ediția din 2015) a stat la cârma meciului, o răsturnare de situație care le-a surprins și pe adversarele ei. În sferturile de finală ale turneului Cehia va întâlni Olanda. Rusia și Norvegia sunt calificate,la rândul lor, în sferturile Campionatului Mondial.