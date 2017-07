MMA cu copii

Luptele pe care le dau practicantii de Mixed Martial Arts sunt, asa dupa cum ati vazut si dumneavoastra, poate cele mai sangerose din istoria sportului. Acum, insa, bataile din cusca au migrat in lumea copilariei.

Dupa ce, anul trecut, presa modiala a fost zguduita de copiii-luptatori MMA din Cecenia, unde exista chiar si un campionat legal cu astfel de meciuri, iata ca treaba s-a extins, din motive probabil financiare, si in alte tari, in principal in China. Aici s-a descoperit un numar de 400 de copii, de 12-13 ani, pregatiti sa se lupte in custi, pentru distractia spectatorilor. Acestia pareau a fi special alesi, pentru ca toti erau orfani, sau provenind din case de asistenta sociala. Meciurile se organizau fara nici un fel de aprobare si nici sub egida vreunui club si se tineau in cladiri dezafectate, subsoluri, parcari etc pentru ca sunt total ilegale. Probabil, la mijloc era vorba si de pariuri, asemenea meciuri atragand multi oameni dornici sa vada cum se caftesc bietii orfani, ca sa aiba ce manca pentru ziua de maine.