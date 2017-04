Mircea Lucescu, in topul L’Equipe

Tehnicianul formatiei Zenit Sankt Petersburg se afla pe locul 35 intr-un clasament al antrenorilor in activitate realizat de cotidianul francez. L’Equipe a anuntat, deocamdata, doar ocupantii pozitiilor 31-50 din ierarhie: deasupra lui Lucescu se afla Rudi Garcia (Olympique Marseille, locul 34), Marcelo Gallardo (River Plate, locul 33), Luciano Spalletti (AS Roma, locul 32) si Ronald Koeman (Everton, locul 31).

Oricum, descrierea antrenorului roman este una elogioasa: “Este cel mai titrat antrenor din acest clasament. Mircea Lucescu a castigat 12 titluri de campion, noua cupe nationale si o Cupa UEFA. Cele mai multe dintre aceste trofee au fost realizate cu Sahtior Donetk. El a plecat in vara din Ucraina si a mers la Zenit Sankt Petersburg. (…) Lucescu a incercat mereu sa deschida noi orizonturi pentru jucatorii sai si i-a indemnat sa mearga la teatru si sa citeasca, decat sa se duca in cluburi de noapte.” Totusi, L’Equipe sustine ca formatia lui Mircea Lucescu are putine sanse sa castige titlul in acest sezon. In varsta de 71 de ani, Lucescu a pregatit, de-a lungul carierei sale, Corvinul Hunedoara, Rapid, Dinamo, Brescia, Pisa, Reggiana, Internazionale Milano, Galatasaray, Besiktas, Sahtior Donetk, dar si nationala Romaniei.