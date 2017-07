Messi si Suarez la o miuta in piscina

„The boys havind fun” este comentariul inregistrarii video postata pe contul de Instagram ale vedetelor clubului FC Barcelona.

Aflat in vacanta la Antigua, dupa ce s-a casatorit cu partenera sa Antonella Rocuzzo(si mai ales dupa ce a semnat, in fine, un nou contract cu Barcelona), Messi a facut echipa cu Suarez intr-o piscina, lovind mingea cu capul, fara sa atinga apa, de la unul la altul, de nu mai putin de 34 de ori, sustinuti de copiii lor. Argentinianul si uruguayanul au marcat 66 de goluri in La Liga in ultimul sezon. FC Barcelona, a postat imediat inregistrarea video pe Twitter, intrebandu-i pe fanii echipeii daca pot depasi aceasta performanta si utilizand hashtag-ul #swimmingpoolchallenge. Dupa problemele legate de procesul privind fraudarea statului spaniol, Messi a acceptat ultima oferta a Barcelonei, de 41 milioane de euro, o intelegere care va fi valabila pana la finalul stagiunii 2021-2022, astfel ca argentinianul va primi in urmatoarele cinci sezoane 205 milioane de euro. Lionel Messi se afla la Barcelona inca din 2001, cand avea numai 14 ani, si a debutat in 2004 pentru prima echipa.