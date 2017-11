Messi si Ronaldo, in formatia secolului XXI

Cu o saptamana inainte de a anunta echipa anului 2017, site-ul Uniunii Asociatiilor Europene de Fotbal i-a inclus pe Lionel Messi si Cristiano Ronaldo in echipa celui mai bun 11 al acestui secol.

Selectia a fost facuta pe baza prezentelor in echipa anului, din 2001 pana in 2016. Jucatorul cu cele mai multe aparitii este Cristiano Ronaldo, in 11 randuri. Spania are sase fotbalisti, iar FC Barcelona este clubul reprezentat de ce mai numerosi jucatori- Puyol, Pique, Xavi, Iniesta si Messi. Iata cum arata echipa secolului XXI. Portar:

Iker Casillas (Real Madrid si nationala Spaniei) – 6. Fundasi:

Sergio Ramos (Real Madrid si Spania) – 6, Carles Puyol (FC Barcelona si Spania) – 6, Gerard Pique (FC Barcelona si Spania) – 5, Philipp Lahm (Bayern Munchen si Germania) – 5. Mijlocasi: Steven Gerrard (Liverpool si Anglia) – 3, Xavi Hernandez (FC Barcelona si Spania) – 5

Andres Iniesta (FC Barcelona si Spania) – 6. Atacanti:

Cristiano Ronaldo (Manchester United/Real Madrid si Portugalia) – 11,

Lionel Messi (FC Barcelona si Argentina) – 8, Thierry Henry (Arsenal si Franta) – 5.