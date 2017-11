Messi, la Barcelona pana in 2021

Lionel Messi a semnat un nou contract cu Barcelona ce expira in 2021. Site-ul oficial al Barcelonei anunta ca noul contract are o clauza de reziliere de 700 de milioane.

Messi joaca de 12 ani la Barcelona, unde a marcat 523 de goluri in 602 partide si a castigat 30 de trofee, record istoric pentru Barcelona pe care il imparte cu Andres Iniesta. Acesta a castigat la Barcelona si 5 Baloane de aur, 4 Ghete de Aur si 7 titluri de campion in Spania. Noul contract al lui Messi il face unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lume cu un salariu de 560.000 de euro pe saptamana. De fapt, salariul sau a avut o evolutie fabuloasa. In 2005, argentinianul castiga doar 300 de mii de euro, iar acum salariul sau a ajuns la 40 de milioane de euro pe an. “FC Barcelona este casa mea, o spun dintotdeauna, si sunt fericit ca mi-am prelungit contractul. Voi continua sa dau tot ce am mai bun pentru a le oferi fanilor nostri si mai multa bucurie. Ei ne incurajeaza zi de zi si ne dau puterea sa continuam sa luptam ca sa atingem toate obiectivele”, a notat Messi, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, imediat dupa semnarea noului contract. Ieri, acesta a declarat pentru site-ul oficial al Barcei :”Vreau sa-mi termin cariera la Barcelona!”.