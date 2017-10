Messi, contract pe viata cu FC Barcelona

SOC! Directorul executiv al Barcelonei, Oscar Grau, a declarat ca Messi a semnat un nou contract cu catalanii si va ramane pe viata la Barca. Messi va castiga 30.000.000 de euro pe an!

”Va informam faptul ca jucatorul nostru Lionel Messi si-a reinnoit intelegerea pe o perioada de patru ani, dar clubul ii va oferi un contract pe viata”, a spus Oscar Grau. Oficialul nu a spus ce salariu va avea starul argentinian, insa se speculeaza ca Messi va castiga 30.000.000 de euro pe an! Anuntul a fost facut in Adunarea Generala de sambata.Conform actualului contract, valabil pana in 2022, argentinianul in varsta de 30 de ani are stipulata o clauza de reziliere in valoare de 300 de milioane de euro. Messi a fost dorit insistent de Manchester City, club care a fost dispus sa plateasca clauza de reziliere de 250 de milioane de euro. Mai mult, City l-a curtat pe Messi si in ultimul timp si a incercat sa il transfere in vara din postura de jucator liber promitandu-i cel mai mare salariu din istoria fotbalului. Argentinianul a castigat 29 de trofee cu FC Barcelona, 4 dintre ele fiind trofee Champions League. Messi este in mare forma in actuala stagiune avand deja 15 goluri in toate competitiile pentru catalani.