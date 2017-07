Mesaj intelept. Cum vede Simona lucrurile, dupa Wimbledon

Nu e prima oara cand da de inteles ca isi doreste sa castige un prim trofeu de Grand Slam, dar si ca mai are timp sa transforme in realitate visul fiecarei jucatoare de tenis, pana la urma, acela de a deveni numarul 1 in ierarhia mondiala.

La fel a facut si deunazi, dupa ce a parasit Wimbledon 2017 in sferturi, la fel facuse si dupa finala pierduta la Roland Garros, cel de-al doilea Grand Slam din acest an.

Si dupa analiza meciului, facuta inca de ieri, de aceasta data a ales sa dea lumii de inteles ca a reflectat asupra celor ce i s-au intamplat in ultima perioada. Si a ajuns sa impartaseasca ideea exprimata de celebrul autor al volumelor” Toamna patriarhului” si “Un veac de singuratate, scriitorul columbian Gabriel Garcia Marquez. “Am invatat ca toata lumea vrea sa traiasca pe varful unui munte, fara sa stie ca adevarata fericire este in felul in care urci pantele abrupte spre varf”, suna mesajul trecut pe o imagine postata, miercuri, pe contul de Instagram al Simonei.

Adica la doar o zi dupa ce Simona a parasit turneul de la Wimbledon, invionsa de britanica Johanna Konta.