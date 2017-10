“Merit sa fiu acolo”. Halep, primele declaratii la intoarcerea in tara

Revenind, luni, pe taram autohton, dupa recenta competitie de la Singapore, la finele careia a primit un trofeu pretios – conferit la incheierea sezonului competitional pe prima treapta a podiumului, Simona marturiseste ca abia abia asteapta sa se odihneasca dupa un an “greu”, dar si ca i se pare un loc meritat.

Pana atunci, Simona a reluat ca isi doreste sa castige un Grand Slam, spunand ca va continua sa lucreze la serviciu, cat sa fie “mai puternica”.

Daca despre competitia in sine Halep a spus ca i s-a parut “un turneu greu, terenul este un pic moale si nu prea ma avantajeaza”, momentul in care a primit trofeul i s-a parut “frumos, deosebit”. ” Am trait clipe frumoase si sper sa nu fie numai acestea, sper sa am si in viitor si mai frumoase”, a punctat constanteanca aflata pe locul 1 in clasamentul mondial.

sursa foto: Facebook/Simona Halep