Mercedes il umple de bani pe Lewis Hamilton

Cvadruplul campion mondial de Formula 1 se indreapta catre un salariu astronomic: echipa Mercedes ii pregateste un contract-record in valoare de 120 milioane lire sterline (135 milioane euro) pentru sezoanele 2019, 2020 si 2021.

Lewis Hamilton va avea un salariu anual de 45 milioane euro si va deveni cel mai bine platit pilot de Formula 1 din toate timpurile, depasindu-l pe Sebastian Vettel. Germanul si-a prelungit anul acesta contractul cu Ferrari, pentru urmatoarele trei sezoane, cu un salariu de 40 milioane euro pe an. Doar Michael Schumacher a avut un salariu mai mare, 60 de milioane de dolari, in 2006 , la echipa Ferrari. Lewis Hamilton varsta de 32 de ani, a cucerit in acest sezon al patrulea sau titlu de campion mondial, dupa cele obtinute in 2008, 2014 si 2015. Pilotul-vedeta de la Mercedes este si printre cei bogati sportivi din Marea Britanie, cu o avere estimata la 130 de milioane de euro. In timpul liber, Hamilton conduce o supermasina Pagani Zonda AMG(cu motor Mercedes) pe care a cumparat-o cu 2 milioane de euro.