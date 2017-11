Medicul nationalei de rugby a Romaniei a murit la doar 41 de ani

O informatie foarte trista pentru cei care au lucrat alaturi de Octavian (Tavi) Cimpian si care au fost ingrijiti de tanarul medic al lotului national de rugby s-a raspandit cu repeziciune, in prima parte a acestei zile.

Medicul a parasit aceasta lume la doar 41 de ani, cedand lupta cu o boala grea. Din cate transmit reprezentatii Federatiei de Rugby, doctorul lotului national al Romaniei si-a gasit sfarsitul la Timisoara.

Marea familie a sportului cu balonul oval il pierde, asadar, pe Octavian Cimpian, la 12 ani de cand acesta se alaturase FRR si acestui sport, din postura de medic. “In ultimii cinci ani, Tavi Cimpian a fost medicul nationalei de seniori a Romaniei, fiind alaturi de Stejari la toate turneele si marile competitii, inclusiv la turneul facut in aceasta vara, in luna iunie, in Japonia si Canada”, se mentioneaza in comunicatul Federatiei.

Octavian Cimpian isi va dormi somnul de veci la Resita, orasul natal.