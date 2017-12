Meci de infarct intre cele doua Corei

Tensiunile vechi de 60 de ani dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord au avut un cuvant greu de spus, ieri, unde fotbalistii lui Kim Jong-un si capitalistii din sud s-au infruntat in cadrul Cupei Asiei de est.

In plus, selectionatele nordului si sudului s-au infruntat la Tokyo, aliat al Coreei de Sud. De altfel, sambata, in fata echipei Japoniei, nord-coreenii au pierdut cu 0-1. Ieri, seria neagra a continuat pentru jucatorii Phenianului pe stadionul Ajinomoto din Tokyo, fundasul nord-coreean Ri Yong-chol marcand un autogol in a doua parte a meciului. ”A fost un meci special pentru noi, pentru jucatori(…) In ptimele 30 de minute ale meciului, jucatorii erau nervosi nu s-au putut elibera de tensiuni, la fel ca in meciul cu Japonia. Nu-mi explic din ce motive am jucat prost”, a declarat antrenorul Coreei de Nord, norvegianul Jorn Andersen. In contextul tensiunilor istorice din relatiile intre cele doua Corei, plus un nou test al unei rachete intercontinentale facut de Phenian la sfarsitul lunii trecute, se pot gasi multe explicatii pentru esecul nord-coreean. Cu atat mai mult cu cat sportivii nord-coreeni care participa la competitii internationale pleaca deja de acasa cu un handicap: cunoasterea faptului ca, in caz de esecuri, la intoarcere se expun unor mari riscuri din partea partidului comunist care nu admite infrangeri in fata ”imperialistilor”. Fotbalistii nord-coreeni au beneficiat de vize speciale din partea autoritatilor japoneze pentru a participa la acest turneu, pentru ca, oficial, nord-coreenii nu au voie sa puna piciorul pe sol nipon. Presedintele Federatiei japoneze de fotbal a salutat, totusi ”o oportunitate de a demonstra ca politica nu are ce cauta in sport”.