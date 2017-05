McGregor, tatic inaintea supermeciului cu Mayweather!

Irlandezul Conor McGregor si americanul Floyd Mayweather au decis sa se infrunte in ring pe 10 iunie, in Las Vegas, un meci cu scantei, dar de pe urma caruia fiecare pugilist va incasa nu mai putin de 100 milioane de dolari. McGregor, in varsta de 28 de ani, mai are un motiv de bucurie: a devenit tata, pentru prima oara.

Campionul UFC (liga profesionista nord-americana de arte martiale mixte) a postat pe reteaua Instagram imagini cu baietelul sau, Conor Jack McGregor si cu iubita sa, Dee Devlin, insotite de mesajul ”Dee si Junior se simt grozav! Va multumesc pentru toate cuvintele dragute, sunt un tata mandru si binecuvantat”. Dupa ce la sfarsitul anului trecut Conor McGregor a obtinut licenta de boxer in statul California, presa si retelele de socializare au speculat ca este inevitabila o confruntare cu Mayweather. Boxerul american, fost campion mondial, are 40 de ani si este neinvins in cele 49 de meciuri disputate la profesionisti. Pana la bataia din ring, ambii sportivi se intrec in declaratii: “Nu mai are rost sa pierdem timpul. Trebuie sa transformam rahatul asta in realitate cat mai repede. S-o facem in iunie”.( Mayweather) si “Floyd ii implora pe cei de la Showtime ( televiziunea care ar urma sa transmita meciul-n.r.) sa ii dea 100 de milioane de dolari, ca sa se bata cu mine. Cand va avea banii astia, ne vom lupta”. (McGregor).