Maradona vrea ca una dintre fiicele sale sa fie arestata

Diego Maradona cere ca fiica sa, Giannina, sa fie plasata in detentie provizorie pentru implicarea in cazul pentru care marele fotbalist si-a dat in judecata fosta sotie, Claudia Villafane.

Maradona a dat-o in judecata pe Villafane pentru ca ar fi administrat fraudulos banii in perioada 2000-2015 si ar fi furat astfel 3,8 milioane de euro. Fostul jucator o acuza pe Giannina, prin intermediul avocatului sau, ca a facut o deplasare in Uruguay pentru a ascunde acesti bani. “Vi se pare logic ca una dintre fiice sa faca o calatorie in timpul procesului? In plin proces pentru frauda, Giannina Maradona a plecat din Argentina, luni, 31 august, si a revenit cateva ore mai tarziu. Ce a facut in acea zi de luni in Uruguay? Turism? Va spun eu, are un cont in Uruguay, copilul ia banii si ii pune in alt cont. Daca asa stau lucrurile, daca banii sunt acolo, atunci nu exista alta optiune decat plasarea in detentie”, a declarat avocatul lui Maradona, Matias Morla. Giannina a reactionat printr-un mesaj pe Twitter: “Ei stiu unde locuiesc si pot veni cand vor. Va multumesc pentru mesajele calduroase. Eu sunt impacata cu mine, i-am iertat lucruri mai grave si acum voi proceda la fel”.