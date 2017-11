LOVITURA! Cristiano Ronaldo a pleaca de la Real Madrid

Cristiano Ronaldo vrea sa plece de la Real Madrid in sezonul viitor, iar conducerea clubului spaniol de fotbal cunoaste deja intentia atacantului portughez.

Conform cotidianului sportiv AS, starul lusitan doreste sa plece de la Real pe 30 iunie, comunicandu-i acest lucru presedintelui clubului madrilen, Florentino Perez. Internationalul portughez i-a cerut lui Perez sa-i faciliteze plecarea, insa conducatorul lui Real nu are nicio intentie sa renunte la vedeta sa. Sursa citata adauga ca Ronaldo a primit recent o oferta de prelungire a contractului cu Real Madrid, insa a refuzat-o considerand ca nu este suficient de apreciat de catre club si fani. Concret, Ronaldo are un contract valabil pana in 2021, dar el a fost deranjat de faptul ca sefii clubului au incercat sa aduca noi vedete. Desi demersul acestora este pe deplin justificat mai ales ca planurile de marketing ale unui club se fac pe termen lung si era firesc sa se caute un nou viitor Ronaldo, starul portughez s-a simtit lezat. Ronaldo considera o lipsa de respect faptul ca Real Madrid a incercat sa-l transfere pe francezul Kylian Mbappe, precum si alti jucatori de talie mondiala. In urma cu cateva zile, dupa meciul cu Tottenham Hotspur din Liga Campionilor, portughezul a confirmat ca nu doreste prelungirea contractului cu Real Madrid. „Sunt multumit, nu doresc sa-mi prelungesc contractul”, a spus Ronaldo, chestionat pe aceasta tema de ziaristi.