Lionel Messi incendiaza La Liga!

Derby de infarct pe Santiago Bernabeu pentru lupta la titlu din Premiera Division: Real Madrid a fost invinsa, pe teren propriu, de FC Barcelona (2-3), golul decisiv fiind marcat de Messi, chiar inainte de fluierul final.

Real a deschis scorul, prin Carlos Casemiro (28), insa dupa cinci minute Messi a egalat: servit de Rakitic, argentinianul a trecut usor de Modric si Carvajal si a inscris cu un sut pe jos. Repriza a doua a abundat de ocazii spre ambele porti, iar in minutul 73 Barcelona a punctat prin Ivan Rakitici cu sut in vinclu cu piciorul stang. „Galacticii” au reusit totusi sa egaleze datorita noului intrat pe teren, James Rodriguez (86), dupa o centrare perfecta a lui Marcelo la coltul scurt. FC Barcelona a dat lovitura la finalul meciului, printr-un contraatac fulgerator, finalizat de acelasi Messi (90+2) printr-un sut imparabil de la marginea careului. Dupa „dubla” din meci, Lionel Messi (29 ani) a ajuns la 500 de goluri marcate pentru Barcelona. Acum 12 ani argentinianul a marcat primul sau gol in tricoul “blaugrana” ( 1 mai 2005), in meciul castigat de FC Barcelona in fata formatiei Albacete (2-0) pe stadionul Camp Nou. In urma partidei de pe Santiago Bernabeu echipa lui Luis Enrique relanseaza lupta pentru titlul de campioana a Spaniei, egaland la puncte formatia madrileana.

Luis Enrique: Leo Messi, cel mai bun jucator din istoria fotbalului

Messi este eroul presei spaniole: Meciul a fost castigat de cel mai bun dintre cei buni. Lionel Messi, decisiv intr-unul dintre cele mai frumoase derbiuri din istoria El Clasico (Mundo Deportivo), Argentinianul Leo Messi a fost imperial si a decis derbiul (AS), Leo l-a invins pe Navas si a marcat golul cu numarul 500! Multumim, Messi! (Sport). Nici tehnicianul Luis Enrique nu s-a lasat mai prejos: Nu am cu cine sa-l compar pe Leo Messi, pentru mine e cel mai bun jucator din istoria fotbalului si am vazut mult fotbal. E decisiv si cand sta acasa si mananca!