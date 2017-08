Larisa Iordache, aur la individual compus!

Bucuresteanca in varsta de 21 de ani – impliniti in aceasta vara – a reusit o performanta frumoasa, la Universiada desfasurata in aceste zile la Taipei.

Cu un total de 56.750 puncte, Larisa Iordache a dominat clasamentul la individual compus, castigand aurul. Romanca a fost urmata de nipona Auka Teramoto, cu 55.650 puncte, si de Elisabeth Black, din Canada – 54.950, din cate arata clasamentul postat pe site-ul evenimentului sportiv.

Aceasta este prima medalie a echipei tricolore la competitia ajunsa la cea de-a 29-a editie.

sursa foto: Larisa Iordache/Facebook