Karolina Pliskova, jucatoarea cu 452 de asi in circuitul WTA

As, punct facut direct din serviciu, fara ca mingea sa fie atinsa de catre cel care se afla la primire, spune regulamentul de tenis. Ei bine, cehoaica Karolina Pliskova este regina asilor in 2017 in circuitul WTA, reusind cei 452 de asi in 69 de meciuri.

Pliskova, fost lider mondial in 2017, este urmata de Julia Goerges(Germania), cu 412 de asi in 68 de meciuri, si de sora geamana a Karolinei, Kristyna Pliskova, cu 372 de asi in 45 de meciuri. Anul trecut, Karolina a stabilit un record de 530 de asi, doborand performanta reusita tot de ea in 2015, 517 asi. In 2017, Pliskova a servit cei mai multi asi intr-un singur meci(21), la Doha, impotriva slovacei Dominika Cibulkova. In Topul 10 al celor mai multi asi in 2017(din care lipseste Simona Halep, liderul WTA) se mai gasesc Carolina Garcia, Lucie Safarova, Kristina Mladenovic, CoCo Vandeweghe, Kiki Bertens, Johanna Konta si Caroline Wozniacki.