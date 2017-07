Kaiac-canoe: Carp si Mihalachi, vicecampioni europeni

Sportivii romani Leonid Carp si Victor Mihalachi au cucerit, ieri, medalia de argint la Canoe 2 in proba de 500 m, dupa finala disputata in cadrul Campionatelor Europene 2017 de kaiac-canoe de la Plovdiv, o prima medalie pentru delegatia Romaniei.

Carp si Mihalachi au fost inregistrati in finala de la 500 m cu timpul de 1min37sec368/1000, fiind devansati de Rusia cu 1sec104/1000. Pe locul 3 s-a clasat Ucraina (1:38.956). In finala feminina la Kaiac 2, in proba de 500 m, Daniela Varona si Irina Lauric s-au clasat pe locul 7. Pe podium au urcat in ordine echipele Germaniei, Sloveniei si Poloniei. Cu o zi inainte, Carp si Mihalachi s-au clasat pe locul cinci in proba olimpica de 1000 de metri. In concursul de paracanoe, Iulian Serban, multiplu campion european si mondial la categoria KL3, s-a clasat in finala de la K1 200 m pe locul 6. Competitia de la Plovdiv marcheaza revenirea seniorilor romani in intrecerile internationale dupa expirarea suspendarii de un an, dictata de Federatia internationala de kaiac-canoe in 2016.