Jana Novotna, doborata de cancer, la numai 49 de ani

Doliu in lumea tenisului – a incetat din viata jucatoarea din Cehia, Jana Novotna, fost numar 1 mondial. “Dupa o lunga lupta cu cancerul, Jana a murit in pace, inconjurata de familia ei in Republica Ceha” a fost anuntul postat de WTA pe site-ul oficial.

“Jana a fost o sursa de inspiratie atat pentru cei care au avut sansa sa o cunoasca, atat pe teren cat si in afara lui, iar imaginea ei va straluci mereu in istoria WTA”, a adaugat Steve Simon, directorul executiv al asociatiei. Jana Novotna a debutat in circuitul profesionist in 1987 si a castigat 24 de titluri la simplu, o cariera de 14 ani incununata cu victoria de la Wimbledon, in 1998, in fata frantuzoaicei Nathalie Tauziat. In total Novotna a castigat 17 titluri de Grand Slam, dintre care 12 la dublu si 4 la dublu mixt. Palmaresul sau mai cuprinde trei medalii olimpice si un trofeu Fed Cup, in 1988 (cu Cehoslovacia). Jana Novotna a fost introdusa in International Tennis Hall of Fame in 2005.