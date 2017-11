Italia va pierde 1 miliard de euro din cauza esecului selectionatei la Mondialele din Rusia

Squadra Azzura(de patru ori campioana lumii) a ratat calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia pentru prima data in ultimii 60 de ani, un esec usturator care ar putea sa coste economia tarii aproape 1 miliard de euro.

Asa a socotit fostul presedinte al federatiei nationale, in prezent senator al partidului Forza Italia, condus de fostul premier Silvio Berlusconi, si presedintele Comitetului Olimpic Italian. „Echipa nu va mai juca niciun meci oficial pana la inceputul calificarilor pentru urmatorul Campionat European dupa vara anului viitor. Aceasta implica si ca jocurile amicale vor atrage mai putin interes si bani la orice nivel, inclusiv sponsorizari si drepturi de televizare.(…)Daca adaugam impactul indirect, depasim cu siguranta un miliard de euro”, a spus Carraro. Daca Italia s-ar fi calificat la Mondiale, drepturile de televizare s-ar fi vandut in tara cu 175 milioane de euro, dar in noul context interesul suporterilor pentru competitia din Rusia va scadea, impreuna cu veniturile pentru drepturile TV. Nu este vorba doar de vanzarile pierdute de publicitate, drepturi de televizare si produse legate de eveniment, ci vor fi afectate si vanzarile operatorilor turistici care opereaza pachete de vacanta in Rusia, dar si pariurile sportive si restaurantele din toata Italia. Doar in cazul veniturilor din vanzarea de publicitate in timpul meciurilor televizate si sponsorizarea echipei nationale in urmatorii ani se estimeaza pierderi intre 100 si 500 de milioane de euro.