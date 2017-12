Ion Tiriac, „jupan” peste bogati

Pentru al patrulea an consecutiv, omul de afaceri ocupa primul loc in topul celor mai bogati romani realizat de Capital. Fata de editia precedenta, averea lui Tiriac a crescut cu 7,6%. In pozitia a doua se gasesc fratii Paval, patronii companiei Dedeman, urmati de Zoltan Teszari, care detine RCS&RDS.

Iata primele 10 pozitii in “Top 300 Cei mai Bogati Romani”.

Ion Tiriac: 1,7-1,8 miliarde de euro. In 2016, averea sa a fost de 1,6-1,65 miliarde de euro. Dragos si Adrian Paval: 1,1-1,2 miliarde de euro(Anul trecut, fratii Paval au avut o avere de 920-950 milioane de euro). Zoltan Teszari: 550 – 570 milioane de euro(500-520 milioane de euro a avut patronul RCS%RDS in 2016). Ioan Niculae: 500-600 milioane de euro (omul de afaceri a cazut pe locul patru, cu o avere cuprinsa intre 600-700 milioane de euro). Iulian Dascalu: 480-500 milioane de euro (Anul trecut, Dascalu se afla pe acelasi loc, cu o avere de 450-460 mil. euro). Urmeaza in top George Becali(400-500 milioane de euro), Gruia Stoica si Vasile Didila(400-500 milioane de euro), Frank Timis(380-400 milioane de euro), Radu Dimofte(370-400 milioane de euro), urmati de Marius si Emil Cristescu(370-400 mil. de euro). Bucuresti si Ilfov aduna 113 milionari, cu o avere insumata de 10,76 milioane de euro, adica aproape jumatate din averea celor 300 cei mai avuti romani.