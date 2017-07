Insarcinata, Andreea Mitu pune racheta de tenis in cui pana la venirea berzei

Sportiva in varsta de 25 de ani a tinut sa impartaseasca fanilor sai bucuria pe care o traieste, alaturi de barbatul iubit, Laurent, si de cei dragi lor.

Cei doi indragostiti vor deveni parinti, “probabil, la inceputul anului 2018”, din cate a transmis, vineri, Andreea Mitu pe pagina ei de Facebook.

Jucatoarea aflata pe locul 373 in clasamentul WTA si una dintre sportivele din echipa autohtona de Fed Cup va lua, asadar, o pauza de la cariera sportiva, pentru a se dedica in totalitate acestei etape minunate din viata sa. “Suntem fericiti sa luam parte la aceasta poveste si ne dorim sa ne bucuram de fiecare etapa. Conform planurilor mele, ma voi intoarce la antrenamente in primavara anului urmator”, a dezvaluit Andreea, in acelasi mesaj.

Felicitari!

Sursa foto: Facebook/Andreea Mitu