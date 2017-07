Ilie Nastase, suspendat cu anii/Reactia FRT: decizia ITF, prea dura

La doar cateva zile de cand a implinit 71 de ani, Ilie Nastase a primit un “cadou” neasteptat, in forma unei vesti proaste din directia ITF. Chiar si asa, e de remarcat ca Federatia Romana de Tenis continua sa il sustina pe tenismenul.

N-a trecut multa vreme dupa ce Federatia Internationala de Tenis (ITF) a anuntat, vineri, decizia de a-l suspenda pe capitanul nejucator a echipei autohtone de Fed Cup, ca din directia FRT-ului a aparut o prima reactie, prin vocea presedintelui forului romanesc de tenis, George Cosac.

In prima faza, trebuie spus ca reprezentantii ITF au decis ca Nastase trebuie suspendat din orice postura oficiala – inclusiv cea de capitan nejucator- in intervalul 23 aprilie 2017 (cand ii expira oricum suspendarea provizorie) – 31 decembrie 2020. Mai mult, fostul campion de la Roland Garros nu va avea nici acces si nici acreditare la competitiile ITF (nu si Grand Slam-uri-n.r), pana la finele lunii decembrie 2018. Mai mult, Ilie Nastase s-a ales si cu o amenda, stabilita la nu mai putin de 10.000 de dolari.

Decizia poate fi constestata in termen de 21 de zile – atat de catre Ilie Nastase, cat si din directia FRF, au anuntat oficialii forului international. De altfel, despre acest aspect a amintit si George Cosac, in prima sa reactie de dupa pronuntarea sanctiunilor din partea Federatiei Internationale de profil. “Federatia Romana de Tenis a luat cunostinta de decizia ITF in cazul lui Ilie Nastase, o respecta, dar, din punctul nostru de vedere, este prea dura, acuzatiile care i se aduc fiind exagerate”, a transmis, printre altele, Cosac, citat de dolce-sport.ro.

Sanctiunile la adresa lui Nastase vin pe fondul incidentelor aparute in primavara, la meciul de Fed Cup de la Constanta.