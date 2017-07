Ilie Nastase revine in circuit!

Desi suspendat de ITF, „Nasty” a revenit pe terenurile de tenis, ce-i drept intr-un meci demonstrativ in Suedia in calitate de…antrenor.

Nastase a fost invitat de organizatorii turneului de la Bastad si a fost antrenorul lui Mats Wilander si al lui Mikael Pernfors la un meci al legendelor. Oficialii sunt de parere ca nu au incalcat regulile ITF dat fiind faptul ca invitatia catre Ilie Nastase a fost facuta inainte de scandalul de la Fed Cup, iar ITF nu a oferit inca o decizie finala in acest caz. “L-am invitat pe Ilie Nastase cu mult inaintea incidentelor din aprilie. A facut atat de multe pentru acest sport si are o conexiune puternica cu tenisul din Suedia. Noi nu puteam lua decizia de a-l interzice. ITF oricum nu a luat nicio decizie oficiala, astfel ca nu este nicio problema. L-am intalnit in mai multe randuri pe Ilie si pot spune ca uneori are o abordare pe care el o crede amuzanta cand de fapt ar trebui sa fie mai rezervat”, a declarat Christer Hult, directorul turneului.